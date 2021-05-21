Ростуризм запустил онлайн-форму жалоб на завышение цен в гостиницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко
Ростуризм запускает специальный сайт для подачи жалоб в онлайн-формате по фактам завышения цен российскими отельерами, заявила глава ведомства Зарина Догузова. Об этом сообщает ТАСС.
"Одновременно с Общественным советом при Ростуризме для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов мы запускаем форму обращения граждан на специальном сайте туризмконтроль.рф. Туристы смогут быстро и удобно подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка", – сказала она.
Она отметила, что в целом российская туристическая отрасль ответственно подошла к весенне-летнему сезону, однако некоторые участники рынка демонстрируют недобросовестное поведение на фоне повышенного спроса. По словам Догузовой, подобные факты "бросают тень на весь туристический бизнес".
"Такие действия требуют четкого и жесткого ответа, и за них предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность", – подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что Ростуризм совместно с ФАС подготовит разъяснения для отельеров о возможных штрафах за необоснованный рост цен. По словам замруководителя Ростуризма Елены Лысенковой, разъяснения о требованиях и штрафных санкциях направят всем гостиничным предприятиям, которые классифицированы и находятся в реестре Ростуризма.
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