Ростуризм объявил о запуске гастрономического онлайн-проекта "Раскуси Россию"

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В России запустили онлайн-проект, который позволит познакомиться с гастрономическими традициями регионов страны, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в видеообращении к участникам пресс-конференции, посвященной проекту "Раскуси Россию".

Она отметила, что знакомство с кухней региона добавляет ярких эмоций от путешествия, так как гастрономия занимает важное место в культуре любой страны.

"В России в каждом регионе свой неповторимый колорит и свои гастрономические бренды. И я уверена, что наш совместный проект с Google даст возможность миллионам людей узнать Россию с ее самой вкусной стороны", – сказала Догузова.

Проект "Раскуси Россию" стартует на платформе Google Arts&Culture. Специалисты подготовили более 65 статей и свыше 900 визуальных материалов о гастрономии и культуре питания в стране.

Ранее россиянам рассказали о самых необычных региональных блюдах. Так, на Сахалине готовят салат из стеблей лопуха, а на Чукотке и в Магадане делают мороженое на моржовом или оленьем жире.