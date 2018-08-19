Власти Ирана предложили отменить печати о въезде и выезде для туристов

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Власти Ирана предложили отменить печати о въезде и выезде в паспортах для туристов. Мера направлена на борьбу с американским санкциями, из-за которых иностранцы могут отказаться посетить Исламскую Республику. Такое заявление сделал вице-президент страны и руководитель Организации по культурному наследию, ремеслам и туризму ИРИ Али Асгар Мунесан.

"Полиция и министерство иностранных дел Ирана уже одобрили эту инициативу. Сейчас мы ожидаем одобрения со стороны правительства", – сказал он, передает агентство Irna.

Мунесан также отметил, что власти страны готовят целый пакет мер по поддержке местных отелей и привлечению туристов.

Ранее президент США Дональд Трамп выставил ультиматум странам, которые ведут бизнес с Ираном. По его словам, в этом случае они не смогут вести бизнес с США. Американский лидер подчеркнул, что санкции США против Ирана будут самыми жесткими в истории, и в ноябре они поднимутся на новый уровень.

Весной 2018 года Трамп объявил о выходе страны из соглашения по атому и распорядился начать восстановление санкций против Ирана, касающихся важнейших секторов иранской экономики, в том числе энергетики и нефтехимии.