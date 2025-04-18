Чай "Москва" впервые представят в ресторанах Дубая с 20 апреля по 3 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 20 апреля по 3 мая проект "Московское чаепитие" впервые представит в ресторанах и кофейнях Дубая (ОАЭ) фирменный чай "Москва" с конфетами и баранками. Об этом сообщает столичный комитет по туризму.

Сет будет доступен к заказу каждый день с 16:00 до 18:00. Полный список участвующих заведений опубликуют на туристическом портале Discover.Moscow.

По данным Мостуризма, с момента запуска проекта "Московское чаепитие" количество участников в столице увеличилось в 4 раза.

"300 кафе и ресторанов, 100 гостиниц и шесть буфетов предлагают гостям попробовать специальные сеты, в которые включены чай, авторские десерты, сайки, рогалики и другие кондитерские изделия. Чай "Москва" как особый столичный купаж, созданный в рамках проекта, теперь можно найти более чем в 350 точках столицы", – добавили в пресс-службе.

Ранее терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен рассказала, чем отличается черный чай от зеленого. По ее словам, оба вида производятся из листьев Camellia sinensis, но разница в обработке.

Она отметила, что зеленый чай подвергается минимальному окислению. В отличие от него, черный чай проходит процесс ферментации, что изменяет его состав.