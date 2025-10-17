Стоимость аренды жилья на ноябрьские праздники в РФ выросла на 15%

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Средняя цена посуточной аренды жилья на ноябрьские праздники в России выросла на 15%, до 4,5 тысячи рублей за ночь, передает ТАСС со ссылкой на исследование одного из сервисов онлайн-бронирования.

Самая дорогая аренда на праздники зафиксирована в Нижнем Новгороде (5 575 рублей за сутки), Москве (5 420 рублей), Ярославле (4 920 рублей), Казани (4 690 рублей), Кисловодске (4 255 рублей) и Санкт-Петербурге (4 070 рублей). Более дешевые варианты есть в Сочи (3 890 рублей), Краснодаре (3 865 рублей) и Калининграде (3 465 рублей).

По сравнению с 2024 годом стоимость аренды увеличилась почти во всех городах. Наибольший прирост зарегистрирован в Краснодаре (+33%), Нижнем Новгороде и Кисловодске (+25%). В Петербурге цена за год выросла на 20%, в Казани – на 17%, в Ярославле – на 15%, в Калининграде – на 12%, в Москве – на 9%. В Сочи рост стоимости не превысил 1%.

По словам аналитиков, в среднем путешественники арендуют жилье на 3 суток, преобладают бронирования для семей и компаний. Также граждане снимают жилье ближе к праздникам, поэтому ранних бронирований меньше.

Ранее стало известно, что Сочи и Калининград вошли в топ направлений из столицы в период с 25 октября по 2 ноября. В это время число бронирований с детьми увеличилось на 30% по сравнению со средним показателем осени. На международных направлениях зарегистрировано 8% семейных бронирований, на внутренних – 10%.