Туристов в ОАЭ стали чаще проверять на соблюдение антиковидных мер

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В Объединенных арабских эмиратах полицейские стали чаще проверять местных жителей и туристов на соблюдение антиковидных мер, сообщает "Турпром".

Как заявил директор департамента общественной полиции Абу-Даби Хаммуд Саид Аль Афари, кампания "Здоровье и безопасное лето" запущена в связи наплывом туристов в ОАЭ и направлена на повышение осведомленности путешественников и местных жителей о профилактических мерах против коронавирусной инфекции.

"Такие меры, как физическое дистанцирование, постоянная стерилизация, ношение масок, следование инструкциям на пляжах или в туристических и рекреационных местах, направлены на предотвращение распространения коронавируса", – сказал он.

Уточняется, что кампания продлится до конца августа.

Кроме того, с 20 августа в Абу-Даби будут действовать новые правила для местных жителей и туристов. Начиная с пятницы абсолютно для всех станет обязательным "зеленый пропуск", без которого нельзя будет попасть в торговые центры, рестораны, кафе, тренажерные залы, места для отдыха и спорта, курорты, музеи, тематические парки, университеты, институты, государственные и частные школы.

Для того чтобы можно было спокойно передвигаться по Абу-Даби, туристы перед поездкой должны зарегистрироваться в приложении Федерального агентства по удостоверению личности и гражданству, заполнить форму и загрузить международный сертификат о вакцинации. После этого им придет SMS со ссылкой на приложение Alhosn.

