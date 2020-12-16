Комендантский час в Турции не коснется иностранных туристов

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Министерство культуры и туризма Турции объявило, что комендантский час в стране не будет распространяться на иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, это действительно так. Комендантский час не будет действовать на туристов, по крайней мере до тех пор, пока не будут введены какие-либо другие дополнительные ограничения, предусматривающие это", – заявила собеседник информагентства.

Ранее сообщалось, что в Турции введут комендантский час с 31 декабря по 4 января. О соответствующем распоряжении объявил президент республики Реджеп Эрдоган.

Данное решение было принято после того, как 5 декабря в Турции зарегистрировали рекордный суточный прирост случаев коронавируса. Сообщалось о 32 736 новых заболевших.

