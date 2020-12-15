Назван город, готовый принять туристов в новогодние праздники вместо Петербурга

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Казань примет туристов из столицы, которые ранее хотели провести праздничные дни в Петербурге и других городах, где действуют строгие ограничительные меры. Об этом сообщает АТОР.

В столице Татарстана торжества пройдут практически в тех же объемах, которые были до пандемии. Согласно постановлению правительства республики, заведения общепита в новогоднюю ночь смогут работать до 3:00. Гости смогут поужинать и стать участниками праздничной шоу-программы.

В Казани работают музеи, театры и кинозалы, ТЦ и развлекательные комплексы, рестораны и кафе открыты до полуночи.

Ранее стало известно, что все парковки на улицах столицы будут бесплатными с 1 по 9 января. Это не коснется лишь плоскостных парковок со шлагбаумом.