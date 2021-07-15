В Союзе туриндустрии прокомментировали открытие границ Чехии и Франции

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал возобновление авиасообщения с Францией, Египтом и Чехией.
"Это одно из наиболее востребованных сообщений. Россияне соскучились по бюджетному Египту. Ну и, конечно, по безопасному Египту. Поэтому вопросы антитеррористической безопасности в течение последних нескольких лет совместно разрешены, я надеюсь", – рассказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По словам эксперта, Франция и Чехия на данный момент имеют лишь косвенную связь с туризмом.
"Прага и Париж – удобно вылетать в третьи страны. Мы сейчас для них в красной зоне. В туристических целях ни с тестами, ни вакцинированным – запрещено", – пояснил Барзыкин радио КП.
Он также отметил, что ряд организованных мер по борьбе с COVID-19 позволяет расширять возможные маршруты для туристов.
Ранее стало известно, что Россия с 24 июля возобновит авиасообщение с Францией и Чехией, а также увеличит количество регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Грецию, Ливан, Хорватию, Венгрию и Эфиопию.
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