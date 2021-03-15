Туристический сезон в Болгарии стартует 1 мая

18:08
Фото: ТАСС/Jens Kalaene/dpa-Zentralbild /ZB
Туристический сезон в Болгарии начнется 1 мая. Об этом сообщила министр туризма страны Марияна Николова.
Она отметила, что на данный момент разрабатываются требования к гостиницам, ресторанам и пляжам. Кроме того, контроль за ними будет безупречным, а меры серьезными.
"Нам важно, чтобы сезон был успешным", – цитирует Николову РИА Новости.
По ее словам, на этой неделе планируется на европейском уровне обсудить цифровые "зеленые" сертификаты для туризма. Министр рассказала, что для въезда в страну иностранцам будет нужна или вакцинация, или справка о наличие антител, или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
Будет ли доступен отдых в Болгарии для российских туристов, пока неизвестно, заключила она.
Ранее сообщалось, что правительство РФ направит два миллиарда рублей на туристический кешбэк. Третий этап программы стартует уже в марте. Точные даты начала продаж и сроки поездок Ростуризм сообщит позднее.
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