Застрявших в Китае россиян вывезет ассоциация "Турпомощь"

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Как минимум три рейса запланировала ассоциация "Турпомощь" для вывоза с китайского Хайнаня российских граждан. Самолеты должны вылететь с острова в субботу, в воскресенье и в ночь с понедельника на вторник, передает РИА Новости со ссылкой на директора ассоциации Александра Осауленко.

Рейс Azur Air, запланированный на 15 декабря, рассчитан на 334 кресла, а рейс Pegasus, который вылетит на следующий день, увезет 290 пассажиров. Осауленко уточнил, что все самолеты направятся в столичные аэропорты Внуково и Жуковский.

Директор ассоциации уточнил, что самая большая концентрация путешественников, застрявших на острове из-за задолженности туроператора "Жемчужная река", приходится на Москву и Санкт-Петербург. Людей из регионов среди туристов гораздо меньше.

"Сегодня на ожидаемый рейс авиакомпании "ИрАэро" должны посадить пассажиров до Челябинска и Хабаровска, но им придется добираться через Москву", – пояснил Осауленко, добавив, что "Турпомощь" ищет самолеты и "возможность их отправить".

Ситуация, по словам собеседника агентства, осложняется тем, на выходных китайские власти не работают. Это может вызвать проблемы с разрешениями для самолетов. Понять, сколько еще рейсов требуется для вывоза россиян, пока невозможно. Для этого ассоциации нужны сведения о планах "ИрАэро".

Ранее "ИрАэро" приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью "Жемчужной реки". Вылететь из Китая не смогли около полутора тысяч туристов. Затем авиакомпания согласилась за свой счет вывезти около 1,5 тысячи туристов, купивших путевки туроператора.

12 декабря Ростуризм исключил два юридических лица, принадлежащих "Жемчужной реке", из Единого федерального реестра туроператоров. После этого стало известно, что билеты продавались на несуществующие рейсы. О признаках мошенничества туроператора уже знают правоохранители. Первый рейс с туристами из Китая вылетел утром 13 декабря. На борт попали жители Москвы и Уфы.