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Москва 24

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Общество

15:30

Россияне стали тратить меньше денег во время отдыха за границей

туризм общество

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Туристы из России стали более экономно расходовать деньги во время отдыха за границей. Значительнее всего сократились траты на сувениры, кафе и рестораны. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами платежной системы, передает РИА Новости.

Эксперты отмечают, что за последние два года резко сократилось число россиян, которые тратят во время заграничного отдыха все привезенные с собой деньги (с 38% в 2017 году до 30% в 2019 году). Самым популярным вариантом оплаты покупок за рубежом остаются наличные, однако растет доля и тех, кто предпочитает пользоваться банковской картой.

Согласно исследованию, доля путешествующих за границу россиян продолжает расти. За последние три года за рубеж выезжали 37% респондентов. Самым популярным направлением у россиян остается Турция, куда уезжает почти треть туристов. В число наиболее популярных направлений также вошли Таиланд, Белоруссия, Испания и Франция.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что цены на короткие поездки в российские города или в зарубежные страны в ноябре вырастут в среднем на десять процентов. Путешествие на два-три дня по России обойдется путешественникам в 25-30 тысяч рублей.

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