В Мексике открывают для туристов древние города майя

Фото: ТАСС/Greg Vaughn/UIG
Мексика открывает для посещения древние города майя, сообщает Travel and Leisure.
Пирамиды Теотиуакан начали принимать гостей в конце прошлой недели, древние города Тулум, Коба и Чичен-Ица – 14 сентября.
Одновременно на территории достопримечательностей могут находиться 30% от числа обычного количества туристов. Также на входе путешественникам придется пройти термометрию. Кроме того, посетители должны носить маски и часто пользоваться санитайзерами для рук.
Ранее для международных туристов стала доступна Иордания. Теперь въехать в страну на Среднем Востоке могут граждане 43 государств, в том числе и россияне.
Путешественников из разных стран разделили на три группы в зависимости от масштаба вспышки коронавирусной инфекции. Всем иностранцам после прибытия в Иорданию необходимо предъявить результаты анализов на коронавирус и пройти еще один тест.
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