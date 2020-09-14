В Мексике открывают для туристов древние города майя

Фото: ТАСС/Greg Vaughn/UIG

Мексика открывает для посещения древние города майя, сообщает Travel and Leisure.

Пирамиды Теотиуакан начали принимать гостей в конце прошлой недели, древние города Тулум, Коба и Чичен-Ица – 14 сентября.

Одновременно на территории достопримечательностей могут находиться 30% от числа обычного количества туристов. Также на входе путешественникам придется пройти термометрию. Кроме того, посетители должны носить маски и часто пользоваться санитайзерами для рук.

Ранее для международных туристов стала доступна Иордания. Теперь въехать в страну на Среднем Востоке могут граждане 43 государств, в том числе и россияне.

Путешественников из разных стран разделили на три группы в зависимости от масштаба вспышки коронавирусной инфекции. Всем иностранцам после прибытия в Иорданию необходимо предъявить результаты анализов на коронавирус и пройти еще один тест.