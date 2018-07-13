Глава Ростуризма предложил упростить получение виз для иностранцев

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В России необходимо распространить практику выдачи электронных виз для иностранных граждан, считает глава агентства по туризму РФ Олег Сафонов.
По его мнению, упрощение визовой процедуры увеличит туристический поток в РФ на 25-30 процентов.
"Это инструмент, за которым будущее. Он делает посещение нашей страны более комфортным для иностранных туристов, а значит, и повышает конкурентоспособность России не мировом туристическом рынке ", — рассказал в интервью газете "Известия" Сафонов
Программа выдачи электронных виз работает с 1 августа 2017 года. Сейчас иностранцы могут приехать по электронной визе только в несколько регионов страны – в Приморский край, на Камчатку и на Сахалин.
Ранее Сафонов отмечал, что на недостаточно высокий рост внутреннего и въездного туризма влияет слабая туристская инфраструктура в России, невысокий уровень предоставления услуг, большие тарифы на перевозки, недостаточные налоговые преференции для предприятий туристской индустрии.
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