Названа лучшая страна для приключенческого туризма

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Лучшей страной для приключенческого туризма по версии World Travel Awards признали Чили.

Как сообщает портал Lonelyplanet, страна стала лауреатом премии третий раз подряд. Чили назвали идеальным местом для любителей экстремального отдыха.

Например, для серфинга и дайвинга там благоприятный климат и береговая линия протяженностью более четырех тысяч километров.

Поклонники парапланеризма могут полетать между пустыней Атакама и Тихим океаном. Также там можно увидеть вулканы и лагуну Мисканти.

Кроме того, в Чили можно сходить в горы и спуститься по горным рекам, а зимой там можно покататься на горных лыжах и сноуборде.

Ранее появился рейтинг лучших российских пляжей. Объекты оценивали по чистоте воды и самого пляжа, а также по наличию удобств и работе спасателей.