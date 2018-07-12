Стало известно, сколько туристов посетило столицу с начала ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более трех миллионов туристов посетили Москву с начала чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
Он напомнил, что в столице осталось сыграть один матч – 15 июля в "Лужниках" состоится финал ЧМ-2018. По словам Гуляева, за месяц Москва стала самым популярным городом для туристов.
"Наш город посетили более трех миллионов туристов – это люди, которые останавливались более чем на сутки. Из них 1,2 миллиона – туристы из дальнего зарубежья. Пятерка лидеров – это Китай, США, Германия, Голландия, Франция", – цитирует главу ведомства Агентство "Москва".
Гуляев подчеркнул, что все столичные отели во время проведения турнира были практически заполнены. Он добавил, что фан-зону на Воробьевых горах с начала ЧМ посетили почти 1,7 миллиона человек. Причем самым популярным стал матч Россия – Хорватия 7 июля: в тот день площадки на Воробьевых горах и у стадиона "Спартак" посетили более 220 тысяч болельщиков.
Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Столичные стадионы "Лужники" и "Спартак" в общей сортности примут 12 игр, всего же мероприятие пройдет в 11 городах страны.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: