Стало известно, сколько туристов посетило столицу с начала ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более трех миллионов туристов посетили Москву с начала чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Он напомнил, что в столице осталось сыграть один матч – 15 июля в "Лужниках" состоится финал ЧМ-2018. По словам Гуляева, за месяц Москва стала самым популярным городом для туристов.

"Наш город посетили более трех миллионов туристов – это люди, которые останавливались более чем на сутки. Из них 1,2 миллиона – туристы из дальнего зарубежья. Пятерка лидеров – это Китай, США, Германия, Голландия, Франция", – цитирует главу ведомства Агентство "Москва".

Гуляев подчеркнул, что все столичные отели во время проведения турнира были практически заполнены. Он добавил, что фан-зону на Воробьевых горах с начала ЧМ посетили почти 1,7 миллиона человек. Причем самым популярным стал матч Россия – Хорватия 7 июля: в тот день площадки на Воробьевых горах и у стадиона "Спартак" посетили более 220 тысяч болельщиков.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Столичные стадионы "Лужники" и "Спартак" в общей сортности примут 12 игр, всего же мероприятие пройдет в 11 городах страны.