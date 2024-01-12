Число специалистов туристической отрасли Москвы за год выросло на 25%

Фото: пресс-служба Мостуризма

Количество специалистов, занятых в туристической отрасли Москвы, за год увеличилось на 25%. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Сегодня каждое 14-е рабочее место в столице связано с индустрией туризма и гостеприимства. Специалисты отвечают за размещение путешественников, трансфер, экскурсионную и культурную программы, питание и многое другое", – отметила она.

По ее словам, общее число занятых в этой сфере специалистов в 2023 году превысило полмиллиона человек. Власти столицы, уточнила заммэра, помогают занятым в туротрасли.

В частности, в 2023 году для них была открыта "Школа гостеприимства" в виде бесплатных пятидневных курсов для профессионалов, работающих с деловыми поездками. Уточняется, что самым популярным направлением стал практикум "Основы маркетинга и продвижения".

Также для специалистов в прошлом году был запущен интенсив для привлечения молодежи в сферу туризма, который объединил более 2,1 тысячи студентов 95 различных вузов и колледжей.

Ранее стало известно, что с января по сентябрь 2023 года Москву посетили 15,8 миллиона путешественников, что на 5% больше доковидного 2019 года. Сергей Собянин подчеркнул, что по итогам 11 месяцев российская столица приняла в 2023 году на 22% больше гостей, чем в 2019-м.

В Москве растет число туристов и бизнес-поездок, сообщил мэр. Он подчеркнул, что мировой турбизнес до сих пор восстанавливается после пандемии. Москва же не только достигла доковидных показателей, но и превзошла их.

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