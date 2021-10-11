Вакцинированные туристы смогут посетить Чили с 1 ноября

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Туристы, сделавшие прививку от коронавируса, смогут с 1 ноября поехать в Чили. Также это касается россиян, которые вакцинированы препаратом "Спутник V", сообщает портал Travel and Leisure.

Уточняется, что иностранным туристам с прививкой не понадобится соблюдать пятидневный карантин по прибытии, как было раньше.

"Власти страны приняли решение ослабить антиковидные ограничения, потому что с июня число зараженных COVID-19 в Чили неуклонно снижается. Въезд разрешат через три воздушные гавани – Икике, Антофагаста и Артуро Мерино Бенитес (Сантьяго)", – говорится в сообщении.

Для въезда в Чили и свободного перемещения по стране туристам потребуется сертификат вакцинации, ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Также в течение 72 часов после прибытия в Чили нужно будет сделать еще один ПЦР-тест.

Сертификат вакцинации перед поездкой нужно загрузить на портал Минздрава страны. Кроме того, за 48 часов до вылета путешественники должны заполнить форму Affidavit of the Traveler и получить QR-код.

Туристам, которые не вакцинированы от коронавируса, въезд в Чили по-прежнему запрещен.

Ранее стало известно, что власти Индонезии планируют открыть въезд на Бали для туристов из стран с низким уровнем заболеваемости и требованиями к тестированию граждан, аналогичными индонезийским.

В первую очередь планируется разрешить въезд для граждан Южной Кореи, Японии, Сингапура и Новой Зеландии.

