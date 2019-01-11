В Ассоциации туроператоров оценили негативное отношение немцев к туристам из России

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Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович прокомментировал порталу Москва 24 результаты опроса немецких граждан, которые пожаловались на то, что их раздражают русские туристы.

"Такие исследования всплывают периодически, при желании можно докопаться до граждан абсолютно любой страны, до любой нации, если правильным образом сформулировать вопросы и задать их в правильных группах. Хотя я не подвергаю сомнению тот факт, что далеко не все наши туристы блестяще воспитаны и соответственно себя ведут, но, к сожалению, мог бы рассказывать подобное и про туристов из других стран, с которыми тоже подчас невозможно находиться рядом", – заявил он.

Среди негативных сторон, которые наблюдают граждане России со стороны иностранных туристов, Канторович отметил раздражительность и нетерпимость ко всему тому, что непривычно. "Все пытаются достаточно часто со своим уставом в чужой монастырь залезать, но надо уважать людей, которые тебя окружают. К сожалению, не у всех это получается, не все достаточно хорошо воспитаны", – отметил Канторович.

"Какие-то национальные клише я бы никогда не употреблял. Воспитание начинается со школы и семьи. Это не футбол, где дома – одна модель, а за границей – другая", – добавил он.

Согласно результатам исследований, проведенных на немецкой онлайн-платформе по бронированию путешествий, 60 процентов жителей Германии раздражает шум от русских туристов. Еще 56 процентов респондентов отметили любовь россиян к выпивке, 38 процентов пожаловались на грубое поведение, а 24 процента негативно отозвались о любви граждан России к селфи. На втором месте по уровню раздражения немцев оказались туристы из Великобритании.