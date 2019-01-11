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Немцы признались в негативном отношении к русским туристам. Согласно опросу, больше всего жителям Германии мешают наслаждаться спокойным отдыхом именно шумные россияне.

Как сообщает издание Die Welt со ссылкой на результаты исследования, шум от русских туристов раздражает 60% немцев. Еще 56% респондентов отметили любовь россиян к выпивке, 38% пожаловались на грубое поведение, а еще 24% негативно отозвались о любви граждан России к селфи.

Впрочем, российские туристы не единственные, кто вызывает негатив у немцев. На втором месте оказались туристы из Великобритании. Жители Германии отметили, что на отдыхе британцы подтверждают свою репутацию заядлых выпивох, которые устраивают погромы в общественных местах и в самолетах. Отдыхающие из Соединенного Королевства также раздражают немцев тем, что "завоевывают" пляжные лежаки.

При этом отмечается, что аналогичное поведение на отдыхе со стороны соотечественников вызывает у немецких туристов гораздо меньше негативных эмоций.

Ранее российский сервис путешествий провел опрос и выяснил, что большинство российских туристов терпимо относятся к тем, кто делает селфи, а также сами не против сделать такие фото во время путешествий. Самым популярным стал ответ "чем бы люди ни тешились, лишь бы меня селфи-палкой не трогали". За него проголосовали 46% респондентов. Однако 19% признались, что раздражают такие фотографы.

Также, согласно результатам опроса, каждый пятый российский путешественник предпочитает поездки в одиночестве. Почти 15% оказались приверженцами отдыха с друзьями. Однако 50% туристов заявили, что путешествуют с семьей или партнером. В компании коллег любят отдыхать около 1% опрошенных, а оставшиеся 17% респондентов заявили, что вообще не путешествуют.