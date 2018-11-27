Почти 90% путешественников терпимо относятся к селфи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большинство туристов терпимо относятся к тем, кто делает селфи, а также сами не против сделать такие фото во время путешествий. Такие данные опубликовал сервис путешествий Туту.ру.

"Большинство (89%) либо терпимо относятся к тем, кто делает "себяшки", либо сами так фотографируются. 11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. 24% относятся к этому явлению терпимо, если это не носит массовый характер. Самым популярным стал ответ "чем бы люди не тешились, лишь бы меня селфи-палкой не трогали". За него проголосовали 46% респондентов", – говорится в сообщении сервиса. Однако 19% признались, что раздражают такие фотографы.

Ранее сервис путешествий также провел опрос и выяснил, с кем они чаще всего ездят отдыхать российские туристы. Оказалось, что каждый пятый российский путешественник предпочитает поездки в одиночестве. Почти 15% оказались приверженцами отдыха с друзьями. Однако 50% туристов заявили, что путешествуют с семьей или партнером. В компании коллег любят отдыхать около 1% опрошенных, а оставшиеся 17% респондентов заявили, что вообще не путешествуют.