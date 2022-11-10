Эксперт назвал популярные у россиян заграничные направления на Новый год

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Самыми популярными заграничными направлениями на Новый год для российских туристов станут ОАЭ, Египет, Турция, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин "Ленте.ру".

Он ожидает, что в другие страны на Новый год поедут 15% российских туристов.

"Заграничных историй меньше в этом году. Они составляют порядка 15% от общего объема. Внутренний туризм – это 80 и более процентов", – сказал эксперт.

Барзыкин отметил, что Таиланд и страны Юго-Восточной Азии, а также Куба тоже востребованы у российских туристов в новогодний период.

Ранее стало известно, что в осенний сезон самыми популярными туристическими направлениями у россиян стали Турция и Сочи. В первую пятерку популярных направлений по РФ также вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Среди заграничных стран популярностью у российских туристов пользовались ОАЭ, Армения, Казахстан и Узбекистан.



Египет стал одним из самых популярных направлений на новогодние праздники у россиян

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