Юрист напомнил о новых штрафах для путешественников

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Отдыхающие достаточно часто попадаются на нарушении карантинных ограничений, сообщил агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

Эксперт уточнил, что физические лица могут быть оштрафованы на 15–40 тысяч рублей за невыполнение противоэпидемических и гигиенических требований. Также может грозить штраф от 1 до 30 тысяч рублей за нарушение правил поведения в режиме угрозы ЧС.

Редин также обратил внимание на то, что любителям походов и пеших прогулок требуются пропуска в специально охраняемые зоны, среди которых заповедники, национальные и общественные парки, ботанические сады, природные памятники и заказники.

"Въезд на машине и даже пешая прогулка в природоохранные зоны карается штрафом", – отметил эксперт.

По словам юриста, штраф можно также получить и за подъезд к воде на автотранспорте. Физические лица могут быть оштрафованы на 4,5 тысячи рублей, юридические лица – на 200 тысяч рублей.

Кроме того, запрещено мыть транспортное средство в реке – за это предусматривается штраф 1,5–4,5 тысячи рублей. Нельзя также стирать в реке (штраф 1,5–2 тысячи рублей) и сливать грязную воду в реку (штраф 1,5–2 тысячи рублей).

Ранее юрист напомнил о новых табачных штрафах. Уточнялось, что с 1 февраля вступили в силу изменения, устанавливающие ответственность за незаконное перемещение по территории России физлицами табачной продукции и изделий, не маркированных акцизными знаками. Эксперт отмечал, что ограничения на перемещение накладываются и на перевозки немаркированной табачной продукции Евразийского экономического союза.