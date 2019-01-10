Только треть улетевших отдыхать россиян вернулись и вышли на работу 9 января

Только 32% российских туристов, улетевших отдыхать на новогодние праздники, вернулись домой и вышли на работу 9 января. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование Aviasales.
Согласно его данным, все остальные отдыхающие отложили свои прилеты на последующие даты. Планировали вернуться и купили обратный билет на 10 января только 19% россиян. На следующий день пришлось 20% забронированных билетов.
Другая четверть туристов вернется в Россию в выходные дни 12 и 13 января. Самые стойкие 5% отдыхающих отложили возвращение домой на 14 января.
Специалисты Aviasales объяснили это желание растянуть выходные экономией. С одной стороны, брать отпуск в январе невыгодно, потому что зарплата считается из меньшего количества рабочих дней. Но при этом, вернувшись домой в "непопулярные" дни, можно сэкономить до 16% на авиабилетах.
Дольше всего россияне отдыхают в Краснодаре, Сочи, Симферополе и Минеральных Водах. Из зарубежных направлений самыми популярными стали Тбилиси, Ереван, Берлин и Стамбул.
Ранее сообщалось, что в 2019 году российские туристы могут посетить без виз 119 стран мира. В их числе почти все государства Южной Америки, бывшие союзные республики, Турция, ОАЭ, Южная Корея и ряд стран Юго-Восточной Азии.
Согласно исследованию компании Henley & Partners, российский паспорт занял 48 место в рейтинге сильнейших паспортов мира. Соседние с Россией позиции заняли Микронезия, Босния и Герцеговина и Острова Палау.
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