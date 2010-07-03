Мобильное приложение разработали для туристов в сложной ситуации

15:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
"Турпомощь" разработала мобильное приложение для туристов, попавших в экстренную ситуацию за рубежом, сообщил журналистам глава ассоциации туроператоров по выездному туризму Александр Осауленко.
По его словам, главная составляющая приложения – это заявка на эвакуацию. Туристу нужно указать имя, фамилию, местоположение, турагента и туроператора, и все данные автоматически синхронизируются с базой, передает "Интерфакс".
В приложении содержится база необходимых контактов, в частности, аэропортов, авиакомпаний, туроператоров, МЧС и других. Также сервис позволяет проверить турагента и насколько законно он продает путевку от определенного туроператора.
В будущем в приложении появится кнопка SOS, а также возможность совершить бесплатный звонок в ассоциацию.
Осауленко рассказал, что для пользователей смартфонов на базе операционной системы Android приложение станет доступно в ближайшие две недели. Дата релиза для iPhone пока не назначена, однако приложение находится в разработке.
Ранее сообщалось, что в начале 2020 года заработает специализированная электронная платформа для туристов Russpass с возможностью прокладывания маршрутов по Москве. В платформу будет внедрена функция оформления виз, что станет еще одним стимулом для притока туристов.
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