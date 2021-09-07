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Туризм

07 сентября, 22:51

Меньше половины россиян отдыхают за пределами своего региона

туризм

Фото: Depositphotos/koromelena.yandex.ru

Всего 45% россиян уезжают на отдых за пределы региона проживания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире онлайн-шоу "Маршрут к мечте".

"Очень важно, на мой взгляд, задуматься о такой цифре, что только 45% наших граждан вырываются на отдых за территорию того региона, в котором они непосредственно проживают, и наша задача – сломать это", – убеждена вице-премьер.

По ее мнению, способствовать коренному перелому может национальный проект "Туризм", который позволит увеличить количество граждан, занятых в сфере туризма.

"Сегодня у нас это всего 1,7 миллиона, которые так или иначе профессионально связаны с туризмом, а нам хотелось, чтоб их было 4,7 миллиона человек", – уточнила Голикова.

Ранее сообщалось, что в России началась регистрация для участия в программе бесплатных туристических поездок по стране для студентов "Больше, чем путешествие", в рамках которой будет доступно не менее 250 маршрутов, а география поездок охватит все федеральные округа.

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