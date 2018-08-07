Россияне не отказываются от отдыха на Бали из-за землетрясения – АТОР

7 августа, 18:05
Фото: depositphotos/Pashtett
В Ассоциации туроператоров России заявили, что наши соотечественники не отказываются от отдыха на Бали из-за землетрясения. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В организации пояснили, что эхо землетрясения не затронуло курортные зоны. Туристическая инфраструктура острова Бали также не пострадала: отели не повреждены, аэропорт "Денпасар" работает в штатном режиме. Легкий урон нанесен одному из местных торговых центров, однако туристов это не коснулось.
В АТОР добавили, что никто из клиентов российских туроператоров не аннулировал заявку. От принимающей стороны также не поступало информации об ограничении продаж в отелях.
Директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group Анна Филатовская подтвердила, что на Бали все работает в обычном режиме.
Ранее стало известно, что число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 98. Различные травмы получили более 200 человек. Больше всего погибших обнаружили на острове Ломбок. Еще двоих погибших нашли на острове Бали.
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