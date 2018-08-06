Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 98

06 августа 2018, 16:18
Фото: AP/Firdia Lisnawati
В результате сильного землетрясения, которое произошло в Индонезии в воскресенье, число погибших увеличилось до 98. Различные травмы получили более 200 человек. Больше всего погибших обнаружили на острове Ломбок, об этом сообщил официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
По его словам, еще двоих погибших нашли на острове Бали. Нугрохо отметил, что на данный момент среди погибших нет иностранных граждан, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Эвакуация иностранцев с острова Ломбока продолжается.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин выразил своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении.
По данным индонезийского агентства по борьбе со стихийными бедствиями, эпицентр подземных толчков магнитудой 6,9 находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам. Тысячи жителей были эвакуированы. Многие здания разрушены.
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