Российским туристам рассказали о популярных автобусных маршрутах зимой

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Самыми популярными направлениями для автобусных маршрутов зимой стали Ростов-на-Дону, Воронеж и Переславль-Залесский, сообщает РИА Новости со ссылкой на Туту.ру.

Поездка из Москвы в Ростов-на-Дону обойдется в среднем в 1 442 рубля, в Воронеж – 957 рублей, а в Переславль-Залесский – 552 рубля. При этом россияне для путешествия на автобусе также выбирают Рязань, Киржач, Новомосковск, Санкт-Петербург, Елец, Тулу и Иваново.

Как отметили специалисты, на поездки по России приходится 96% купленных билетов. При этом средний чек на такие путешествия вырос на 4%, с 855 до 893 рублей.

Ранее россиянам рассказали об актуальных направлениях для романтического путешествия. Так, если оформить отпуск на 14 февраля, то можно совершить мини-поездку на трое суток в Санкт-Петербург, Махачкалу и Владикавказ из Москвы.

