Государственные земли в РФ будут передавать под инфраструктуру для туризма – СМИ

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В России появится новый механизм передачи государственных земель под туристическую инфраструктуру. Об этом со ссылкой на законопроект Минстроя сообщает газета "Известия".

Кабмин уже одобрил законопроект, согласно которому решение о выделении земель будет принимать правительственная комиссия, а организации по развитию туризма будут заключать сделки по участкам и рассматривать проекты по их развитию. Предложения о возможном использовании земель будут подготавливаться совместно с регионами.

На данный момент процедура выделения земель крайне сложная – инвесторы должны решить кадастровые вопросы, оформить изменение режима пользования, сделать проект очистных сооружений, газификации и дорог. Кроме того, сейчас инвесторы дополнительно обременены обязательствами, такими как создание рабочих мест и повышение налогооблагаемой базы.

Эксперты отмечают, что предлагаемые предложения позволят кратно увеличить номерной фонд в стране и создать благоприятные условия для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере туризма. Они указывают на то, что сейчас сфера туризма в большинстве регионов России развита слабо, и данный законопроект позволит приблизиться к цели увеличения количества туристических поездок по РФ.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину РФ до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития в стране автомобильного туризма. Сообщалось, что концепция должна в том числе определять условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривать реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток. Этот маршрут включает в себя федеральные трассы "Россия" (Москва – Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва – Казань).

В конце июня президент попросил ускорить работу над концепцией развития автомобильного туризма, так как для многих граждан этот вид путешествия является наиболее удобным и комфортным. Президент заявил о необходимости расширить дорожную инфраструктуру, а также услуги разных сервисов.

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