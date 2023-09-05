В России зафиксировали рост спроса на кредиты для отдыха

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В период с июня по август 2023 года россияне в два раза чаще оплачивали летний отдых кредитными картами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование Почта Банка.

Согласно данным организации, более 60% трат по кредитным картам в указанный период пришлось на оплату услуг туристических агентств. Средняя стоимость покупки превысила 12,2 тысячи рублей.

Помимо этого, банк зафиксировал рост оформления целевых кредитов в полтора раза. Средний чек займа увеличился на 10% и составил 141 тысячу рублей. При этом порядка 90% кредитов оформлялись в офлайн-формате.

В два раза в РФ выросли траты по кредитным картам на оплату пребывания в санаториях и домах отдыха. Стоимость услуги выросла в 2023 году на 7% и составила 4,1 тысячи рублей. Железнодорожные билеты по кредитным картам оплачивали на 16% чаще, приобретая их в основном за 3 595 рублей.

Аналитики Почта Банка считают, что причиной роста трат по кредитным картам стали отложенный спрос, спровоцированный повышением цен на туристические услуги, а также колебание валютных курсов.

"В этих условиях все больше потребителей поспешили зафиксировать стоимость туристической поездки, воспользовавшись кредитной картой со льготным периодом или целевым кредитом", – говорится в сообщении.

До этого стало известно, что цены на туры за рубеж зимой вырастут на 10–30% в сравнении с прошлым годом. Речь шла о таких популярных направлениях, как Египет, Дубай, Мальдивы, Куба, Таиланд и прочих. Повышение цен на путевки ожидается уже в октябре-ноябре.



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