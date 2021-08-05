Цены в ряде гостиниц Краснодарского края снизились на 20% – АТОР

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Вице-президент АТОР Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что из-за снижения турпотока в Краснодарский край цены на некоторые гостиницы и отели курорта упали на 20%.

Ранее сообщалось, что с 1 августа Краснодарский край принимает туристов по новым правилам. Теперь при заселении нужно предъявить один из трех документов: сертификат о полной вакцинации либо о сделанной первой прививке, справку о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев или медотвод и отрицательный ПЦР-тест.

Также заселиться в отель можно при подписании документа о добровольном согласии на прохождение вакцинации в ближайшие три дня.

"Из-за таких условий туристы выбирают другие направления. Из альтернативных направлений популярны Крым, Абхазия, Турция и другие. Сейчас мы также наблюдаем большой интерес туристов к Египту", – сказал Горин.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Процент сокращения по разным гостиницам составляет от 15 до 30%. В связи с этим появились даже специальные предложения со скидками, цены снизились на 20%... В отличие от всего периода в июле таких аннуляций не было. Июль был самым успешным месяцем в этом плане. А август будет месяцем с большим сокращением поездок.

Вместе с тем специалист подчеркнул, что новые правила не касаются частного сектора, поэтому туда туристы по-прежнему заселяются не только без сертификата о вакцинации, но и без отрицательного ПЦР-теста.

"Получается, что организованный туризм и объекты размещения, которые платят налоги, оказались в неравных условиях, это очень странное разделение. Если уж мы говорим о эпидемиологической безопасности, то она должна быть везде одинакова", – подытожил собеседник Москвы 24.

Ранее туроператоры спрогнозировали сокращение турпотока в Сочи в августе. По прогнозам "Интуриста", объем бронирований по итогам последнего месяца лета упадет на 50%.

По словам специалистов, восстановить спрос не помогают даже скидки от отелей. Уточняется, что появились свободные номера в популярных объектах размещения. Снижение спроса связали с новыми правилами заселения отдыхающих.