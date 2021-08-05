В Сочи появились свободные от COVID-19 такси, получившие специальные наклейки

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В Сочи появились такси, свободные от коронавируса. В ходе рейдовой проверки в аэропорту курорта они получили наклейки единого образца "Территория без COVID-19", сообщает РИА Новости.

Как уточнили власти города, такси должно быть безопасным для гостей и жителей курорта.

"В результате межведомственного рейда 50 водителей такси, завершивших оба этапа вакцинации и продемонстрировавших сертификат, получили наклейки единого образца "Территория без COVID-19", – говорится в сообщении.

Ранее в Сочи начал работать свободный от коронавируса пляж. Попасть туда смогут только граждане с сертификатом о вакцинации, документом о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом. Туристам, у которых нет никаких документов, войти не разрешается.