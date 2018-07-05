Ростуризм обратился к послам стран, где туристов "Натали турс" выселяют из отелей

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Глава Ростуризма Олег Сафонов обратился к послам стран, где туристов "Натали турс" выселяют из отелей или требуют доплаты, передает РИА Новости.

По его словам, на 6 июля назначен ряд встреч, направленных на решение данного вопроса.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" – "Панорама Тур" с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех поездок, которые были запланированы на период с 4 июля по 30 сентября. С 5 июля клиентам начали предлагать компенсации, как денежные, так и в виде других туров.

На прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам направили уже 800 тысяч рублей. Помимо этого, туристы с регулярной перевозкой в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться уже выкупленными перевозчиком авиабилетами и оформленными визами.

Управление Роспотребнадзора по Москве оперативно открыло горячую линию по вопросам прав потребителей на получение экстренной помощи и возмещения убытков.