В Индонезии появилась "золотая виза" для инвесторов

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Индонезия утвердила новую "золотую визу" для привлечения иностранных инвесторов, пишет РИА Новости, ссылаясь на министерство прав человека государства.

Глава иммиграционной службы ведомства Силми Карим рассказал, что такая виза предоставляет возможность проживать на территории страны от пяти до десяти лет.

Как пишет индонезийская газета, с помощью такого решения местные власти намерены стимулировать национальную экономику. Для получения пятилетний визы индивидуальным инвесторам потребуется создать компанию стоимостью 2,5 миллиона долларов, а для 10-летней следует произвести инвестиции в пять миллионов долларов.

Так, корпоративные инвесторы должны вложить 25 миллионов долларов для получения пятилетних виз для всего руководства. А чтобы обзавестись 10-летней визой, им следует вложить 50 миллионов долларов. "Золотые визы" есть в таких государствах, как США, Ирландия, Новая Зеландия и Испания.

Ранее стало известно, что правительство Таиланда намерено увеличить срок безвизового пребывания в стране для граждан РФ до 90 суток. Новый премьер-министр государства Сеттха Тхависин назвал Россию большим рынком въездного туризма.

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