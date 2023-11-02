Правительство Турции ужесточило требования для аренды жилья туристам

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Жители Турции, которые хотят сдать в аренду жилье туристам на срок до 100 дней, должны получить лицензию министерства культуры и туризма до подписания договора и согласие всех собственников. Об этом сообщили в печатном органе правительства Resmi Gazete.

Теперь по закону аренда жилья на срок менее 100 дней относится к категории "аренда жилых помещений для целей туризма".

"Министерство может также выдавать разрешительные сертификаты через губернаторов. В связи с этим на входах в арендуемые дома будут вывешиваться таблички с квалификацией, определяемой министерством", – сказано в тексте закона.

При этом плату за эти таблички тоже будет устанавливать министерство, добавили в материале.

Кроме того, в Турции запрещается также сдавать жилье, арендуемое у владельца лицензии, третьим лицам от своего имени.

Вышеперечисленные документы необходимо получить, иначе арендодателей ждет штраф в размере 100 тысяч лир (3,5 тысячи долларов). После этого министерство предоставит им 15 дней для исправления ситуации. Если этого не будет сделано за установленный срок, тогда сумма штрафа увеличится до 500 тысяч лир (17,6 тысячи долларов). Затем ведомство назначит еще 15 дней для получения разрешения.

"Административный штраф в размере 1 миллион лир (35,3 тысячи долларов) будет наложен на тех, кто продолжит предоставлять туристические услуги без разрешения, несмотря на истечение вторых 15 дней", – сказано в тексте закона.

Ранее турецкие власти изменили правила выдачи вида на жительство (ВНЖ) для владельцев недвижимости: минимальная стоимость жилья теперь составляет 200 тысяч долларов вместо 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч – в мегаполисах.

Также, по словам источника, для выдачи ВНЖ будет рассматриваться только тапу (документ-подтверждение владения недвижимостью, где также указана стоимость), кадастровая оценка не потребуется.

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