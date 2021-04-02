В Ростуризме предложили создать единый федеральный реестр гостевых домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ростуризм планирует создать в России федеральный реестр гостевых домов с введением их обязательной классификации, рассказала глава ведомства Зарина Догузова. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, Ростуризм уже подготовил поправки в закон "Об основах туристской деятельности в Российский Федерации" по части легализации гостевых домов в соответствии с поручением Михаила Мишустина.
"Этим законопроектом мы предлагаем дополнить закон об основах туристской деятельности понятиями "гостевой дом", услуга гостевого дома и классификация гостевых домов. Соответственно, мы предлагаем ввести обязательную классификацию таких гостевых домов, которые будут осуществляться аккредитованными организациями. Реестр классифицированных средств размещения будет дополнен отдельным разделом и будет введен в единый федеральный реестр гостевых домов", – сказала Догузова.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила закрепить в законодательстве определение "гостевой дом". Сообщалось, что эту идею также поддержал Ростуризм. По словам Бессараб, проект коснется порядка 200 тысяч мест размещения в Краснодарском крае и 100–150 тысяч в Крыму.
Данный законопроект планируют разработать к декабрю 2021 года. Уже в марте следующего года, как предполагается, его внесут на рассмотрение в Государственную думу.
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