Москва онлайн покажет прибытие вывозного рейса с российскими туристами

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Росавиация продолжает помогать российским туристам, застрявшим из-за санкций за границей, вернуться домой. 3 марта зрители Москвы онлайн смогут понаблюдать за прибытием граждан РФ из Болгарии на специальном рейсе компании "Аэрофлот".

В Росавиации и Ростуризме также назвали страны, через которые можно вернуться в РФ на самолете. В их числе – Сербия, Турция, Белоруссия, Казахстан, Египет, Азербайджан и Армения.

Смотрите прямую трансляцию 3 марта в 17:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.