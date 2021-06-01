Монголия открыла въезд привитым "Спутником V" гражданам РФ

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Монголия открывает въезд для россиян, вакцинировавшихся двумя компонентами "Спутника V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Батмунхийн Батцэцэг.

"С сегодняшнего дня мы открываем свои границы. Так что приглашаем российских граждан, представителей бизнеса и туризма, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19, посетить нашу страну", – заявила она.

Ранее Батцэцэг рассказала, что поставленная в страну партия из 60 тысяч доз российского препарата против коронавируса помогла провести вакцинацию монгольского населения.

В середине марта сообщалось, что Греция может начать принимать туристов, привитых российским "Спутником V" и китайской вакциной.

По словам министра туризма страны Хариса Теохариса, странам пока не удалось прийти к соглашению, однако он выразил оптимизм касательно решения этого вопроса.

