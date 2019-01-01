Мосгортур решил возродить московское экскурсионное бюро

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Московское экскурсионное бюро планируют возродить. Об этом сообщил генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий Овчинников.

"Планируем возродить московское экскурсионное бюро, которое в советский период существовало. В этот проект войдут обзорные экскурсии по городу, а также какие-то особенные форматы, например "Москва глазами инженера" или экскурсии-спектакли, которые вовлекают участников в происходящее", – сказал он в интервью порталу мэра и правительства Москвы.

Овчинников также отметил, что в 2019 году в столице планируют создать единую билетную систему в городские музеи, чтобы посетители могли приобретать единый абонемент во все музеи города или в музеи определенной тематики.

Ранее Сергей Собянин напомнил москвичам, что с 2 по 8 января можно бесплатно посетить часть музеев столицы. В акции примут участие 82 музея и выставочных зала города. Спланировать посещение можно после изучения полного списка культурных учреждений.

Бесплатно свои двери откроют Музей космонавтики, музей-заповедник Коломенское, Дарвиновский музей. Кроме того, москвичи и туристы смогут свободно ознакомиться с экспозицией Музея Москвы, Дома-музея Марины Цветаевой и других.