Табло отсчета времени до Нового года появилось в метро

Фото: Агентство Москва/Александр Авилов

Табло обратного отсчета времени до Нового года установили на станции метро "Площадь революции", сообщает Агентство "Москва".

Пассажиры смогут узнать, сколько осталось до наступающего года. После полуночи на табло появится надпись "С Новым годом!".

На всех линиях подземки запустят поезда, оформленные в новогоднем стиле. На площадках "Музыки в метро" звучат новогодние композиции, а кассиры и работники стоек "Живое общение" встречают пассажиров в праздничной форме.

Метро, МЦК и основные маршруты наземного городского транспорта будут работать в новогоднюю ночь. Подземка и МЦК останутся доступны до 2:00, 165 маршрутов наземки – до 3:00, а также 13 ночных маршрутов. Поезда будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут, автобусы – 25–30 минут. Московская канатная дорога проработает до 5:00.