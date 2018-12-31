Московская канатная дорога будет работать до 5:00 в новогоднюю ночь

Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

Канатная дорога в столице будет работать с 15:00 до 5:00 в ночь на 1 января, сообщает пресс-служба проекта "Московские канатные дороги". 1 января она будет открыта с 15:00 до 22:00.

Проезда для пассажиров в возрасте от 14 до 59 лет будет стоить 200 рублей в одну сторону, а туда и обратно – 350 рублей в период с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье билет в одну сторону будет стоить 250 рублей, туда и обратно – 400.

Для детей 7–13 лет, пенсионеров, студентов, инвалидов второй и третьей группы, многодетных семей стоимость проезда в период с понедельника по пятницу – 150 рублей (туда и обратно – 250), в субботу и воскресенье – 200 рублей (туда и обратно – 350). Для детей до шести лет, инвалидов первой группы и ветеранов ВОВ проезд бесплатный в любой день.

В новогоднюю ночь будут доступны метро, МЦК и основные маршруты наземного городского транспорта. Подземка и МЦК проработают до 2:00, 165 маршрутов наземки – до 3:00, а также 13 ночных маршрутов. Поезда будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут, автобусы – 25–30 минут.