Заторы на дорогах Москвы достигли 8 баллов вечером 31 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Загруженность дорог в Москве вечером 31 августа достигла 8 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Пробки".

Движение по улицам накануне 1 сентября осуществляется в медленном режиме. Погода в Москве ясная, осадков нет.

На 18:40 движение особенно затруднено почти по всему Садовому, Бульварному кольцу и по большей части Третьего транспортного кольца. Скорость потока машин снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большой Лубянке, Мясницкой, Бутырской, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском и Ленинградском шоссе.

Кроме того, движение осуществляется медленнее на некоторых других вылетных магистралях, а также на западе, юге, юго-востоке и северо-западе МКАД.

Ранее в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призвали водителей воспользоваться общественным транспортом вечером 31 августа. Автомобилистов предупреждали, что накануне Дня знаний произойдет сильное ухудшение трафика на дорогах.

ЦОДД спрогнозировал вечерний трафик до 7 баллов в столице 31 августа