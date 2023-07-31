Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 изменится в августе. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что изменения вводятся с 22:00 до 05:00 2–4, 6–11, 20–25 августа. Часть поездов отменят, интервалы движения увеличат до 1 часа. Также вечером часть поездов из Москвы будет следовать укороченным маршрутом от/до Царицыно и Стрешнево.

В сообщении добавили, что путь в сторону Москвы от Царицыно до Перервы будет по будням закрыт. Там капитально отремонтируют путевую инфраструктуру. Работы будут проводить по ночам, во время наименьшего потока пассажиров.

В департаменте посоветовали для поездок в центр пользоваться пересадками на МЦК и метро на станциях Царицыно, Стрешнево и наземным транспортом. Также там напомнили, что сверить расписание пригородных и городских поездов можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", в приложении и на сайте перевозчика.

"Планируйте поездки заранее!" – заключили в сообщении.

Ранее сообщалось, что график движения поездов на участке Курский вокзал – Железнодорожная изменится с 31 июля до открытия четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Так, для половины составов начально-конечной станцией станут Нижегородская и Серп и Молот вместо Курского вокзала.

Также отмечалось, что интервалы движения на Ленинградском направлении изменятся после запуска МЦД-3. Каждые 10 минут по диаметральным маршрутам в сторону Раменского будут ездить "Иволги 3.0" и ЭП2Д, на Ленинградский вокзал они приезжать не будут.

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