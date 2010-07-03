Железнодорожную станцию "Остафьево" планируют открыть до конца года

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В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства сообщили о планах до конца года открыть железнодорожную станцию "Остафьево" Курского направления Московской железной дороги, передает Агентство "Москва".

Строительство станции началось в сентябре 2018 года. На текущий момент завершено 59% работ.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в настоящее время идет монтаж основных металлических конструкций конкорса, а также прокладка инженерных коммуникаций. Проект предусматривает возведение двух пассажирских платформ и надземного пешеходного перехода с распределительным залом.

По словам Хуснуллина, в особенности станция будет востребована жителями строящихся в непосредственной близости районов "Новомосковский" и "Южный".

Ранее стало известно, что до конца года планируют завершить строительство первой платформы и конкорса новой станции Волоколамская для МЦД-2. Остановочный пункт появится на северо-западе столицы на Рижском направлении МЖД. Он войдет в состав маршрута Нахабино – Подольск. Строительство новой станции разделено на два этапа: в рамках первого до конца 2019 года запланировано завершить строительство одной платформы и конкорса, в рамках второго, рассчитанного на 2020 год, – возвести вторую платформу.