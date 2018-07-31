Терминал C1 в Шереметьеве откроется к началу 2020 года

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Терминал С1 в Шереметьеве планируется открыть в конце 2019 – начале 2020 года. Об этом сообщил директор дирекции по авиационной коммерческой деятельности аэропорта Владимир Хижняк, передает ТАСС.

Пропускная способность терминала после реконструкции составит более 20 миллионов пассажиров в год (более четырех тысяч пассажиров в час).

Терминал С1 находится на реконструкции с апреля 2017 года. Он входит в северный транспортный комплекс аэропорта Шереметьево. Ранее сообщалось, что отремонтированный терминал С1 будет интегрирован с новым терминалом В, который открылся в начале лета 2018 года.

В терминале 64 стойки регистрации. Зал прилета украшает масштабный графический портрет Владимира Маяковского. Архитектурно-планировочное решение выполнено в эстетике русского конструктивизма.

По данным СМИ, центр Москвы и северную зону аэропорта Шереметьево может соединить новая ветка "Аэроэкспресса".

По информации источников в авиационной отрасли, РЖД, компания "Аэроэкспресс" и аэропорт Шереметьево возобновили переговоры о строительстве отдельной независимой железнодорожной ветки из Москвы.

Сообщается, что проект в полной мере соответствует схеме развития Шереметьево. Для комфортной доставки пассажиров в аэропорт движение аэроэкспрессов по плану должно быть организовано с двух вокзалов. На данный момент поезда "Аэроэкспресса" курсируют от Белорусского вокзала до южных терминалов E, F и D.

Проект может быть реализован в течение одного или двух лет. Эти сроки напрямую связаны с завершением в 2019 году строительства терминала С и его интеграции с В.