Новая ветка "Аэроэкспресса" может связать Москву и Шереметьево

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Центр Москвы и северную зону аэропорта Шереметьево, где в мае открылся терминал B, может соединить новая ветка "Аэроэкспресса", сообщает газета "Известия".

По информации источников в авиационной отрасли, РЖД, компания "Аэроэкспресс" и аэропорт Шереметьево возобновили переговоры о строительстве отдельной независимой железнодорожной ветки из Москвы.

Сообщается, что проект в полной мере соответствует схеме развития Шереметьево. Для комфортной доставки пассажиров в аэропорт движение аэроэкспрессов по плану должно быть организовано с двух вокзалов. На данный момент поезда "Аэроэкспресса" курсируют от Белорусского вокзала до южных терминалов E, F и D.

Проект может быть реализован в течение одного или двух лет. Эти сроки напрямую связаны с завершением в 2019 году строительства терминала С и его интеграции с В.

После ввода нового объекта мощности северной зоны составят не менее 35 млн пассажиров в год.

Детали проекта не раскрываются. Но в РЖД подтвердили сам факт его обсуждения.

"Вопрос строительства железнодорожной ветки до северного терминального комплекса Шереметьево, включая источники финансирования, находится в проработке с заинтересованными сторонами", – заявили в пресс-службе РЖД.

Представители аэропорта Шереметьево и компании "Аэроэкспресс" от каких-либо комментариев по этому вопросу воздержались.

По мнению экспертов транспортной отрасли, идея новой ветки "Аэроэкспресса" к северной зоне Шереметьево правильна и экономически обоснована.