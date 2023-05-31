Скорость движения поездов на зеленой ветке метро снижали для проверки инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Скорость движения электропоездов временно снижали на Замоскворецкой линии Московского метрополитена для проверки железнодорожной инфраструктуры. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе метро.

До этого в Сети появилась информация о приостановке движения поездов между станциями "Ховрино" и "Сокол".

"Ранее для проверки инфраструктуры на одном перегоне была незначительно снижена скорость движения поездов. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок", – пояснили в пресс-службе.

В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Поезда осуществляют движение в соответствии с графиком.

Ранее пассажиров Московского центрального кольца (МЦК) предупредили об изменениях в движении поездов с 28 мая по 30 июня. Изменения коснутся графика движения поездов во внепиковые часы. В часы пик интервалы не поменяются и будут составлять 4 минуты.

