В метро выясняют причину попадания воды на станцию "Хорошевская"

Фото: twitter.com/moskow_vk

Сотрудники столичной подземки выясняют причину попадания воды на станцию "Хорошевская" Большой кольцевой линии, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вода попала на одну из колонн и платформу. Ее оперативно убрали.

На безопасность пассажиров и движение поездов ситуация не повлияла.