Вестибюль станции "Кантемировской" заработал после проверки бесхозного предмета

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Южный вестибюль станции метро "Кантемировская" заработал после проверки бесхозного предмета. Об этом сообщает пресс-служба Московского метро в Twitter.

Станция «Кантемировская» снова работает в обычном режиме. Оба вестибюля открыты. — Московское метро (@MetroOperativno) 30 мая 2019 г.



Ранее сообщалось, что южный вестибюль "Кантемировской" закрыли из-за проверки бесхозного предмета. Пассажирам рекомендовали воспользоваться северным вестибюлем станции.

26 мая вестибюль станции метро "Орехово" закрывали из-за забытого пакета. Была оцеплена часть северного вестибюля и платформы. На месте работали полицейские и кинологи. Войти в метро можно было через южный вестибюль.

Угроза не подтвердилась. Подозрительным предметом оказался забытый пакет с проволокой.

